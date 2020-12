Dalla farina d’insetto agli scarti agricoli: progetti eco-food tutti siciliani

Dalla farina di insetto agli scarti agricoli destinati all’edilizia. Sei i progetti siciliani selezionati per il Challenge Lab 2020 di EIT Food, la sfida dedicata al cibo e alla sostenibilità e in particolare alle innovazioni e alle reti a favore dell’agricoltura circolare e rigenerativa. Il 19 dicembre i pitch finali e la premiazione.

La tappa virtuale siciliana, inoltre, è l’unica in Italia del Challenge Lab EIT Food; l’iniziativa è organizzata e promossa da Impact Hub Siracusa. L’obiettivo: ripensare la produzione agricola in termini rigenerativi e la filiera del food in termini circolari.

ITTNSECT

Il primo progetto è “ITTINSECT”, ideato per combattere la sovrappesca. L’iniziativa si pone l’impegno di modificare un passaggio chiave della filiera ittica. Ma in che modo? Usando in Europa farina di insetto al posto della farina di pesce. Quest’approccio potrebbe ridurre la pesca di 8 milioni di tonnellate all’anno e, di conseguenza, l’emissione CO2eq di 1.7 milioni di tonnellate all’anno.

Acqua potabile con le piante di Fico dIndia

Il progetto “Potabilizzare l’acqua con le piante di Fico d’India” sfrutta le capacità depurative della pianta succulenta che assorbe l’acqua, e trattenendo i metalli potrebbe renderla potabile; incidendola se ne estrae la mucillagine interna. Da quest’ultima è possibile filtrare acqua.

Your local nature

“Your local nature” è una piattaforma che consente di localizzare un eco villaggio diffuso composto da spazi e prodotti naturali; una mappa utile per arrivare direttamente al produttore, permettendo attraverso esperienze dirette anche la sharing economy tra privati.

Forno principe

L’idea di “Forno principe” mira all’auto produzione di grano e di altre materie prime disponibili al pubblico grazie a un punto vendita locale, un forno. L’azienda agricola viene vista come base di partenza per ottenere energia pulita, sviluppare lavoro etico e valorizzare il territorio.

Dissemina

“Dissemina” vorrebbe creare un’azienda agricola didattica diffusa sul territorio etneo. Il progetto punta alla diversificazione delle produzioni e all’offerta di prodotti e servizi. In questo modo verrebbero promosse sia l’interazione sociale che la divulgazione di una cultura agricola sostenibile.

Ecomodus

“Ecodomus”, infine, getta un ponte tra agricoltura ededilizia sostenibile sviluppando nuovi prodotti – ottenuti anche da scarti- e processi agricoli per poi destinarli all’edilizia.

Al team che si aggiudicherà la medaglia d’oro andranno: 3.000 euro in servizi by EIT Food e cioè servizi di accompagnamento per lo sviluppo del progetto, ricerca di finanziamenti o l’incubazione di impresa, con contributi di tipo logistico o consulenze tecniche e specialistiche; una Business Clinic by Impact HubSiracusa, ossia il format consulenziale innovativo per l’analisi di un’idea, un progetto o un’impresa. Il premio prevede anche l’accesso al corso di Team Creation by StarBoost Academy, partner dell’iniziativa nonché l’ accesso a risorse, materiali, strumenti e casi pratici per sostenere la nuova iniziativa imprenditoriale oltre alla possibilità di frequentare online e gratuitamente i moduli del corso. Per finire, anche la possibilità di accedere alla community orientata alla CSR di Ethics4Growth.

Alla medaglia d’argento, invece, saranno assegnati: la Business Clinic, l’accesso al corso di Team Creation e l’accesso alla community orientata alla CSR.

G.G.