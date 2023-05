Non succede, ma se succede? Potrebbe essere questo il motto quotidiano di ogni famiglia, alle prese con tubi del bagno che si spaccano e allagano casa o con cuccioli vivaci che devastano il paraurti della Bmw nuova degli ospiti a cena. Fatto realmente accaduto a un’incredula famiglia siciliana che si è ritrovata a dover pagare i danni, con buona pace dell’amicizia. Dalle conseguenze del sisma a quel terremoto di bambino che abbatte vasi costosi nei negozi, ne avrebbero da raccontare i professionisti di Giardinella Assicurazioni. Ed è proprio per questo, per far fronte ai piccoli e grandi incidenti quotidiani – che non capitano sempre e solo agli altri – che consigliano Casa e patrimonio di Allianz ultra: un pacchetto personalizzabile che protegge la casa e il suo contenuto, ma anche la famiglia – animali domestici compresi – dall’eventuale responsabilità civile.

Per quanto riguarda la nostra abitazione, si va dai classici incidenti casalinghi – i più comuni: il tubo della lavatrice che si sposta e allaga tutto, compreso il muro del vicino; l’incendio o la fuga di gas – allo sgradito ingresso dei ladri, specie nei periodi di vacanza. Compresi i danni provocati dalle calamità naturali – terremoti o alluvioni – impossibili da prevedere. Ma la vita privata va oltre la casa, per questo Allianz ha pensato anche a una copertura per gli eventuali danni ad altre persone o cose provocati da se stessi, il partner, i figli o gli animali domestici: dai classici problemi di manutenzione con i vicini alla possibilità di investire qualcuno magari mentre si passeggia in bici. O come quell’altro cane che, troppo emozionato dalle coccole di una donna, le ha fatto pipì sulla preziosa pelliccia. Nella copertura sono previsti anche i nuovi rischi della vita moderna, come la protezione contro i danni commessi dai minori via web: dagli episodi di cyberbullismo alla condivisione di materiale foto e video sensibile, per cui si potrebbe ricevere una richiesta di risarcimento economica.

Diverse soluzioni per tante e varie necessità. Hai una casa estiva che vuoi affittare per brevi periodi ai turisti? Basterà estendere la protezione. Della tua famiglia fa parte anche un cavallo che tieni al maneggio? Anche lui può essere compreso nella polizza. In cambio, Allianz non ti lascia da solo: se va via la luce e il tuo elettricista non risponde, si può sempre chiamare l’assistenza che, da contratto, manderà da te un professionista entro tre ore. La casa si è allagata e non puoi trascorrerci la notte in attesa di risolvere il problema? Le spese di pernottamento sono risarcite. Una soluzione molto diversa dall’assicurazione sulla casa che si stipula quando si accende un mutuo: in quel caso, è sempre la banca a valutare e a dover autorizzare qualunque pagamento nei tuoi confronti. Allianz Plus Casa e patrimonio, invece, è fatta per aiutarti a gestire e prevenire le difficoltà, assicurando il tuo mondo.

Per i dettagli è possibile consultare il sito www.giardinellaassicurazioni.it.