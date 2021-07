Da oggi attivo a Gravina il servizio di carsharing Amigo

Anche Gravina di Catania avrà il proprio carsharing: il servizio Amigo sarà attivo da oggi, implementato dall’Amministrazione Giammusso grazie alla collaborazione con Amts Catania Spa. Il servizio di condivisione è stato programmato insieme all’arrivo della nuova linea Amt 901 che collega Gravina con il centro di Catania.

«Gravina è il primo comune non capoluogo della Sicilia ad aver attivato un servizio di car sharing – ha dichiarato il sindaco Giammusso – abbiamo voluto dare, in questo modo, ulteriore impulso alla mobilità sostenibile nel nostro territorio, snodo viario nevralgico dei paesi entei. La possibilità di utilizzare le auto in condivisione, insieme all’offerta di trasporto pubblico locale, costituisce una valida alternativa all’utilizzo delle auto private per gli spostamenti quotidiani. Siamo sicuri che tanti nostri concittadini sceglieranno di avvalersi di questo servizio».

Gli stalli AmiGo delle auto in car sharing si trovano nei pressi del Municipio, in via Sant’Antonio da Padova, e in via Quasimodo nel parcheggio adiacente il centro commerciale Katané.

«Ringrazio il presidente dell’Amt Giacomo Bellavia e l’ingegnere Antonio Condorelli – ha commentato ancora il sindaco Giammusso – così come il responsabile del 4° Servizio, dottor Enzo Bontempo per aver curato tutto il delicato iter amministrativo e il 5° Servizio per aver dato il supporto necessario alla realizzazione degli stalli del car sharing».

