Da oggi attivi 5 punti accoglienza per lo screening sierologico per Covid-19 del personale delle scuole

Attivi, da oggi sul territorio provinciale, 5 punti di accoglienza per l’esecuzione dei test sierologici al personale delle scuole. Si potenzia così la rete aziendale a supporto della campagna di screening per Covid-19, dedicata agli operatori delle scuole in vista dell’avvio dell’anno scolastico.

I punti d’accoglienza

Presso ex deposito AMT in Via Plebiscito, 747 (per gli operatori delle scuole di: Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, San Pietro Clarenza, San Giovanni La Punta, San Gregorio, Sant’Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo) Acireale

Presso Sala Pinella Musumeci, in Piazza Indirizzo (per gli operatori delle scuole di: Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Giarre, Mascali, Pedara, Riposto, Santa Venerina, Trecastagni, Valverde, Viagrande) Paternò

Palazzetto dello Sport (per gli operatori delle scuole di: Paternò, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Nicolosi, Ragalna, Santa Maria di Licodia) Randazzo

Ex Presidio Ospedaliero (per gli operatori delle scuole di: Randazzo, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Milo, Piedimonte Etneo, Sant’Alfio, Zafferana Etnea) Caltagirone

Una grande rete per una causa importante

I punti di accoglienza saranno dunque operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. La campagna di screening volontario si rivolge infatti ad una platea di operatori formata da personale docente e non docente dei nidi. Ma anche delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria (statali, non statali, private e paritarie).

«Abbiamo messo in campo infatti una grande rete per realizzare un importante intervento di screening – spiega il dr. Luca – . Invito gli operatori della scuola ad aderirvi con convinzione. Ringrazio, inoltre, i dirigenti scolastici per il grande impegno profuso e per la rinnovata disponibilità a sostenere ancora questa attività».

Effettuati oltre 2000 test sierologici e si registra un costante aumento delle adesioni.

Diversi, inoltre, gli Istituti che hanno chiesto di poter organizzare la somministrazione dei test presso le loro sedi, nel rispetto delle norme anti-Covid.

A Catania già eseguiti dunque i test per gli operatori del Liceo Scientifico “Principe Umberto”, del Liceo Classico “Cutelli”, del Liceo Statale “Lombardo Radice”, dell’Istituto “Eredia-Deodato-Fermi-Alberghiero”. Già calendarizzati invece i test per gli operatori dell’Istituto Comprensivo “Pizzigoni” e del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”.

E.G.