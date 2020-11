Da aprile cessate 6800 imprese in Sicilia

Quasi 7 mila imprese, da aprile a settembre 2020, non sono riuscite a sopravvivere dinanzi alle misure restrittive imposte dal governo per fronteggiare la pandemia.

È quanto emerso dallo studio di Infocamere, i cui dati analizzati dal Centro Studi di Unimpresa, hanno costruito un quadro straziante della gravità della crisi economica sull’Isola.

37 imprese al giorno per sei mesi, per un totale del 32% delle cessazioni. La classifica per province vede al primo posto Catania con 1.780 imprese chiuse, seguita da Palermo con 1.368 cessazioni e Messina con 908 cessazioni. L’impatto emergenziale, aggiornato all’8 ottobre, sottolinea come il 41,6% delle imprese riscontri un’attività a regime simile a quello pre marzo. Nel 55,45 % si registra un calo, mentre il 3% valuta la chiusura.

Le imprese potranno riprendere a lavorare a pieno ritmo entro la fine del 2020?

Una risposta positiva coinvolge solo il 14% delle imprese, colpite anche dal semi-lockdown ormai agli sgoccioli. Per il 32,5% entro i primi 6 mesi del 2021 ci sarà la vera e propria ripresa, mentre il 53,5% entro il secondo semestre 2021.

Purtroppo, il 57% delle imprese al Sud avrà grossi problemi di liquidità per almeno i prossimi sei mesi secondo lo studio di Unimprese. A rischio, inoltre, i consumi di Natale.

