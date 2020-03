“Da 19 giorni ho i sintomi ma non mi fanno il tampone”: la storia di Davide

Davide Campagiorni è un giovane siciliano che ieri ha affidato ai social il suo personale sfogo. Residente a Tremestieri Etneo lamenta i sintomi del Covid-19 ma denuncia di non avere fatto il tampone

«Dal 10 marzo sono a casa con sintomi -racconta Davide- dalla notte del 24 marzo ufficialmente in isolamento domiciliare. Ho seguito inizialmente la cura per la polmonite, data dal medico curante via telefono, con antibiotici, più farmaci anti allergici e broncodilatatore, visto soffro anche di allergia, oltre a pillole di cortisone. Per finire ansiolitici, prescritti dal medico nell’ultima settimana».

Ma le crisi respiratorie aumentano insieme al timore di Davide dopo le preoccupanti notizie che circolano sul Covid-19. La sanità siciliana non sembra all’altezza di sostenere un’emergenza di tale portata, come nel caso del Policlinico di Catania.

«Dopo 19 giorni continuo ad avere crisi respiratorie fino ad oggi gestibili. Ma nonostante la scheda fatta con l’Asp di Catania via telefono nella mattinata del 24 marzo, ad oggi neanche l’ombra del tampone. Risultato: non so ancora se sono positivo o no», prosegue il giovane.