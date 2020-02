Crossfit: la classifica dei migliori Box di Catania

Ed eccoci al terzo appuntamento della rubrica fitness da Urlo.

Anche questa settimana vi proponiamo una nuova classifica. Parliamo di Crossfit.

Leggi le altre due classiche a questi link – link

IL CROSSFIT, ALLENAMENTO E BENEFICI

È un sistema di fitness brevettato e creato da Greg Glassman. Viene promosso sia come una filosofia dell’esercizio fisico, ma anche come uno sport agonistico di fitness. E’ un tipo di allenamento che negli ultimi anni ha sempre più preso piede nelle palestre di tutta Italia.

Quando se ne parla si fa riferimento ad una serie di movimenti funzionali che cambiano ad ogni lezione e che vanno eseguiti ad alta intensità. Viene allenata la resistenza, la forza, la flessibilità, la precisione (con movimenti a corpo libero), la potenza, la velocità, la coordinazione, l’agilità e l’equilibrio. Le palestre di Crossfit utilizzano attrezzature provenienti da diverse discipline, tra cui bilancieri, manubri, anelli, bar pull-up, corda per saltare, kettlebell, palle mediche, box e vogatori.

Ma veniamo a noi, quali sono a Catania i migliori box in cui praticare Crossfit?

LA CLASSIFICA DEI BOX

CROSSFIT CATANIA

Vide la luce all’interno di un garage di soli 100 mq, per poi ampliarsi grazie al crescere del numero dei suoi iscritti. Riconosciuto dalla sede americana www.crossfit.com, con una superficie di 570 mq, Crossfit Catania è tra i più grandi box del sud Italia. Qui si tengono corsi specifici di Strongman, Weightlifting e Gymnastics. Sono presenti specialisti sull’alimentazione/integrazione, fisioterapisti e massaggiatori.

Il box è aperto dal lunedì al sabato e si trova a Catania, in viale Felice Fontana 30.

I coaches sono: Marco Siracusa, proprietario della struttura, con la certificazione di Crossfit Level 1 Trainer; Gabiria Siracusa, partecipa spesso a gare e anche lei è una Crossfit Trainer Certificata L1; Damiano Adamo, Crossfit Level 1 Trainer; Fausto Carbone, Co-Coach Crossfit.

2) TIGERMOOD CROSSFIT

Il secondo box vanta un’area di circa 400mq con le migliori attrezzature del settore per ospitare classi sino a 20 persone. Barre, anelli, kettlebell, row, corde, robe climb, manubri, ghd, assault bike, box. Gode di una parte esterna con barre, anelli e corde per poter lavorare all’aperto.

Il box è aperto dal lunedì al sabato e si trova a Sant’agata li Battiati, via Tito Manzella.

I coaches sono: Antonio Rubbino, certificato Crossfit Trainer Level 1, Crossfit Judges Course Certificate, Scaling Course Certificate; Ylenia Fonte, certificata Crossfit Train

er Level 1, Crossfit Judges Course Certificate; Mario Rubbino, certificato Crossfit Trainer Level 2, Crossfit Trainer Level 1, Crossfit Anatomy/Judges/ Scaling Courses Certificate; Gioele Calmi, certificato Crossfit Trainer Level 1.

3) CROSSFIT ETNA

Il terzo box vanta una completa specializzazione nel metodo incentrato sul Crossfit e allenamenti funzionali.

Si rivolge ad atleti professionisti e non, a sportivi esigenti e determinati.

Il Box si trova a Catania, in via Giuseppe Patanè 26 ed è aperto dal lunedì al sabato.

I coaches sono: Raffaele Marino, con certificazioni in Crossfit L1, Crossfit L2, Crossfit Weightlifitng, Crossfit Gymnastic,Crossfit Competitor’s, Crossfit Endurance, Crossfit Scaled; Giuseppe Privitera, certificato in Crossfit L1 e Atleta Master Crossfit; Marcella Smeraldo, certificata in Crossfit L1, Functional e Conditioning Training.

4) VIRGIN ACTIVE CATANIA

La struttura nasce principalmente come Villaggio Fitness, il cui obiettivo è quello di instradare la gente alla pratica dello sport, proponendo diverse discipline che vanno dai corsi in acqua, all’allenamento funzionale, al functional boxing, al pilates, allo yoga, al fitness&cicling.

Qui è possibile trovare anche una sala adeguatamente attrezzata con attrezzature delle migliori marche.

L’Head Coach è Simone Ferlito – certificato in Crossfit L1, Crossfit L2, Crossfit Gymnastic, Crossfit Weightlifting, Crossfit Competitor’s, Crossfit Scaling – il cui merito è sicuramente quello di aver creato un gruppo di 50 soci, che hanno deciso di avvicinarsi alla pratica Crossfit.

Le lezioni si svolgono tutti i giorni, dal lunedì al sabato, in diversi orari.

Virgin Active si trova a Catania, in via Messina 623.

5) CROSSFIT LA STALLA

Ultimo, ma non meno importante, è il box Crossfit La Stalla che nasce nel 2017 dalla passione per il Crossfit de

l suo coach fondatore, Nunzio Marchetta.

Con più di 70 iscritti, il box offre una vasta gamma di attrezzature e mette a disposizione degli atleti le conoscenze e le competenze dei coaches.

Si trova a Catania, in via Fratelli Mazzaglia 120, ed è aperto dal lunedì al sabato.

L’Head Coach Nunzio Marchetta è un Istruttore Crossfit L1, istruttore Crossactive 2L, Giudice Crossfit. Gli altri coaches sono: Aldo Russo, istruttore Crossfit L1; Margherita D’Agostino, istruttrice crossfit L1 e Crossfit Kids.