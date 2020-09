Send an email

Crollano le temperature, stop all’afa in Sicilia

Piogge e temperature in discesa si abbatteranno sulla Sicilia. Dopo un’estate afosa, si prospettano giornate più fresche e il ritorno dei temporali estivi.

Schiarite in gran parte d’Italia, da oggi, ma non mancheranno un po’ di nuvole di passaggio. Al Sud ci sarà qualche pioggia, mentre nel pomeriggio è possibile lo sviluppo di locali temporali su Orobie, Trentino, rilievi del Veneto, Friuli e Appennino tosco-emiliano.

Le temperature minime saranno in calo quasi ovunque, ma il crollo più significativo avverrà nel Meridione e in particolare in Sicilia. Mentre al contrario, subiranno un’impennata nel resto d’Italia. Oggi, mercoledì 2 settembre e giovedì 3 persisteranno le piogge sulla Sicilia Orientale.

Il tempo migliorerà nel weekend con temperature in leggero rialzo e tempo soleggiato.

E.G.