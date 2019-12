Crolla un pannello in via Etnea e ferisce un passante

Una passeggiata in via Etnea, in un pomeriggio come tanti, avrebbe potuto provocare gravi danni a Marco Guardo. Il cittadino catanese, infatti, stava ammirando le vetrine del centro storico con i propri figli quando un pannello di legno lo ha travolto.

Una storia che la stessa vittima ha raccontato al quotidiano La Sicilia.

«Usciti da un negozio, poco prima della Rinascente, colto di sorpresa, vengo investito in pieno volto da un enorme pannello di legno che serviva da copertura all’ingresso di un negozio chiuso da tempo che noi catanesi conosciamo benissimo. Mi ritengo fortunato che questo pannello non abbia colpito i miei figli né altri bambini. E soprattutto, a detta dei medici, che non mi abbia colpito in testa o sul petto», racconta Marco Guardo.

Il colpo ha provocato al cittadino una frattura del setto nasale. Pronto l’intervento da parte della polizia e dei passanti che hanno avvertito il 118.

«La rabbia è tanta anche se, tutto sommato, posso ritenermi fortunato. Racconto questa esperienza affinché si metta a conoscenza quanta più gente possibile dei pericoli in cui tutti incorriamo costantemente a causa della noncuranza della gestione e della messa in sicurezza della cosa pubblica e privata», conclude il cittadino.

E.G.