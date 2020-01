Crolla palazzina tra via Castromarino e via Plebiscito: 7 famiglie evacuate

Sono in fase di accertamento le cause che hanno provocato il crollo parziale di una palazzina situata tra via Castromarino e via Plebiscito.

Sul posto presenti due squadre dei Vigili del Fuoco di Catania con Nucleo Cinofili VF e squadre USAR (Urban Search and Rescue) dei Vigili del fuoco di Catania e Palermo. Non si segnalano al momento né feriti né dispersi, ma sono in corso ulteriori accertamenti sulla presenza di quest’ultimi.

I Vigili del Fuoco si trovavano già nei pressi della palazzina in quanto allertati da un residente: è stato così possibile evacuare ben sette famiglie.

