Cristina Scuccia, l’ex suora siciliana vincitrice di “The Voice”, sarebbe pronta ad entrare nel cast della nuova edizione de “L’isola dei Famosi”.

Dopo aver rinunciato all’abito religioso e aver vissuto per un periodo in Spagna, torna in Italia per partecipare al reality show di Mediaset.

Tra i naufraghi pare che ci saranno anche Pamela Camassa e Cecchi Paone insieme al fidanzato.

Si attende adesso solol’ufficialità della notizia dall’ex suora di Comiso.

Un sogno iniziato a “The Voice of Italy”, con due album “Sister Cristina” edito nel 2014 e “Felice” uscito nel 2018.

Dopo la scelta di cambiare vita e mesi di silenzio, racconta sui social, con commozione, questa decisione “sofferta” che l’ha portata a riscoprire se stessa e soprattutto perdonarsi per iniziare un nuvo percorso di vita.

«Il mio silenzio non è stato assenza – ha scritto sul suo profilo Instagram – ma un tempo per maturare una decisione, fare pace con me stessa smettendola di giudicarmi severamente senza mai perdonarmi».

A questo punto, non ci resta che aspettare di vederla all’Isola dei Famosi!