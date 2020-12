Crisi senza precedenti, UE contro la disoccupazione: Catania dice si a EATI

La pandemia Covid-19 ha messo in ginocchio migliaia di persone. Per questo motivo, la Commissione Europea finanzia strumenti a supporto, soprattutto in età avanzata, di chi vorrebbe cimentarsi nella ricerca di un lavoro, certificando o aggiornando le proprie abilità e competenze. È questo l’obiettivo del progetto European Adults Training and Internationalization (EATI). L’idea del progetto si basa sull’affrontare il gravoso problema occupazionale nel contesto europeo, in questo grave momento di crisi dettato dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

Nello specifico, la piattaforma online consente di qualificare gratuitamente le persone interessate attraverso corsi online incentrati su 3 argomenti: un corso di lingua inglese (livello base e intermedio), un corso d’imprenditoria e uno sull’utilizzazione di nuove tecnologie.

Si consiglia, inoltre, di scaricare dal sito il manuale metodologico intitolato “Bilancio delle competenze chiave per la Certificazione Scolastica Universale”, il quale fornisce agli addetti ai lavori una metodologia per il riconoscimento delle competenze e delle abilità non formali e informali, valida a livello europeo. I corsi online, sono già predisposti come cruciverba o quiz, consentendo, quindi, una formazione da remoto che non costringe le persone a lasciare necessariamente il proprio territorio per esigenze formative.

Il progetto è il frutto di una partnership internazionale che vede protagonista, per l’Italia, l’azienda leader nelle tecnologie e-learning VITECO, del cluster di aziende catanesi JO Group, artefice della realizzazione di piattaforme FAD e moduli formativi.

