Covid19, sei dipendenti positivi al Comune di Mascali: chiuso il municipio

Sei dipendenti comunali sono risultati positivi al Covid 19 a Mascali. A darne comunicazione il sindaco mascalese, Luigi Messina.

Immediate le misure preventive previste dal protocollo sanitario. A partire da oggi venerdì 18 e sino a lunedì 21, il municipio di piazza Duomo resterà chiuso per consentire le operazioni di sanificazione. Per martedì 22, invece, è previsto il tampone a tutto il personale dell’ente comunale compresi consiglieri e amministrazione.

Il sindaco Luigi Messina è impegnato a coordinare tutte le operazioni. Ad oggi, prescindendo dai dati odierni, i positivi risultavano 115 a Mascali, come dal report dell’Asp.

E.G.