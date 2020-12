Covid19, Mattarella farà il vaccino

“Senza scavalcare l’ordine delle priorità delle categorie a rischio” e “non appena possibile” Sergio Mattarella si farà somministrare il vaccino.

Il presidente della Repubblica sensibilizza con questo annuncio i cittadini sulla necessità di vaccinarsi. Il capo dello Stato è pronto, “per una questione educativa a dare riscontro mediatico alla sua vaccinazione”. Si avvicina la possibilità di vaccinarsi anche in Italia: ma i cittadino si mostrano diffidenti. È il risultato di un sondaggio che mostra come quasi due terzi della popolazione sia riluttante all’idea dell’inoculazione.

Ma non sono solo gli italiani ad avere paura. Anche in Inghilterra, la regina Elisabetta 94 anni e il marito 99enne Philip si sottoporranno al vaccino. Stesso esempio negli Stati Uniti il presidente eletto Joe Biden si è detto pronto a farsi vaccinare in pubblico per fugare potenziali preoccupazioni sulla sicurezza del farmaco della Pfizer.

