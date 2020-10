Covid19, la situazione sull’Isola: +140 casi

Boom di tamponi sull’Isola, ma anche tanti nuovi casi in 24 ore: è questa la situazione in Sicilia da Covid19. Oggi il bollettino del Ministero della Salute registra 140 nuovi positivi.

I ricoverati arrivano a quota 303, -4 rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 21, dunque, uno in più in 24 ore. Mentre in isolamento domiciliare si arriva a quota 2724 persone.

Si segnalano, purtroppo, due morti con un totale delle vittime di 314 deceduti. Tanti tamponi effettuati oggi: circa 5552.

I dati provincia per provincia

Ecco i casi per provincia:

Palermo 62

Catania 36

Messina 4

Siracusa 1

Trapani 14

Enna 1

Ragusa 6

Agrigento 6

Caltanissetta 10

