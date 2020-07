Covid19, il bollettino di oggi: 16 nuovi casi in Sicilia

Aumentano di giorno in giorno le persone positive al Covid19. A dirlo è il bollettino del Ministero della Salute che riporta nella data di oggi, venerdì 31 luglio, ben 16 casi di positività in più in Sicilia. Di questi 3 contagiati sono a Catania, uno a Messina, 7 a Ragusa e 5 a Palermo.

Attualmente sull’Isola, i positivi sono 275 di cui: 235 in isolamento domiciliare, 38 ricoverati in ospedale, con un aumento di 5 unità rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva rimangono 2 e si mantiene nullo il numero dei decessi.

Su tutta la Penisola si registra, invece, un trend in calo: in 24 ore i nuovi positivi sono 379, ieri il numero si aggirava intorno ai 386 casi. Boom di contagi dal Veneto, e aumentano anche i decessi per un totale di 9. Un altro numero significativo è l’aumento dei positivi al Covid19 in isolamento domiciliare che sale di 230 unità.