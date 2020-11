Covid19, gravi criticità U.O.C. Anestesia e Rianimazione ARNAS Garibaldi

Dopo la bufera scatenata dall’audio di Mario La Rocca circa la veridicità dei numeri delle terapie intensive, profonde criticità interessano il reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ARNAS Garibaldi.

Nella Rianimazione Covid, ormai da 15 giorni il numero dei ricoverati presenti si aggira intorno ai 20 pazienti di cui alcuni di essi ricoverati in posti non rispondenti ai requisiti tecnico-strutturali previsti dalla normativa vigente. Questa inadeguatezza rappresenta un grave rischio per l’incolumità degli stessi. Inoltre, l’attivazione di un ulteriore posto in Biocontenimento di pertinenza del Pronto Soccorso, ha visto il personale sanitario della UOC di Rianimazione prendersene carico. Ciò ha ulteriormente aggravato il rapporto inf/paz nella predetta Unità Operativa.

Da molte settimane, gli operatori sanitari sono in prima linea a fronteggiare l’emergenza ma senza ricevere specifico ordine di servizio scritto, ma solo verbale.

«Dunque, a fronte del grande numero di contagi da Covid-19 che stanno emergendo, riteniamo occorra con urgenza ripristinare le condizioni di sicurezza e qualità della cure altrimenti saremo nostro malgrado costretti ad intraprendere le azioni che riterremo opportune», denuncia dott. Salvatore Vaccaro Segretario Territoriale Nursind Catania.

Il racconto straziante di un infermiere

«Essere un infermiere è diventare un angelo senza ali. Spesso -testimonia un infemiere- si è la mano di chi non riesce a mangiare, si è la voce di chi non riesce a parlare coi medici, si è il sorriso di chi ha perso la speranza. Un infermiere di terapia intensiva è ancora di più. È un continuo dare e ricevere amore. Ma è anche saper correre, conoscere e riconoscere un’emergenza e avere la piena consapevolezza di tutto quello che bisogna fare, perché l’unica cosa che conta è la vita delle persone di cui ci si prende cura. In tempo di covid è tutto confuso, tutto veloce, troppo veloce. La maschera non ti fa respirare bene, la tuta ti fa sudare e non c’è tempo».

«Normalmente lavorare in RIA richiede delle conoscenze specifiche. Ma in una Covid lo stress psico-fisico e l’impatto emotivo implicano uno sforzo maggiore. Al termine del turno esci sfatto, stanco, stravolto dallo stress e magari scherzi con i colleghi per allentare le paure, la tensione e magari ti fai una risata e vedi che anche i lineamenti del viso segnati dai DPI si distendono. Finito il mio turno di lavoro so che non tornerà più e che è un giorno in meno che resterà per combattere questa brutta Pandemia».

E.G.