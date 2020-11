Covid19, da oggi Vittoria e Centuripe sono “zone rosse”

Send an email

Scattano da oggi, martedì 3 novembre, le “zone rosse” siciliane che includeranno il Comune di Vittoria, nel ragusano, e Centuripe (Enna).

L’ordinanza, adottata d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, sentiti la Commissione prefettizia e il sindaco, resterà in vigore fino al 10 novembre. La decisione è partita dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci dopo aver appresso che a Vittoria il numero di positivi al Covid19 si aggira intorno ai 500 casi.

Cosa cambierà nelle zone rosse?

Vietati gli spostamenti sia a piedi che con i mezzi se non per motivi lavorativi, di salute e acquisto di beni di prima necessità ed alimentari.

Fortunatamente il mercato ortofrutticolo di Vittoria, il più importante del Sud, continuerà a lavorare a pieno regime. Destino diverso per tutte le scuole, di ogni ordine e grado, che resteranno chiuse. Sospese, infine, fiere, sagre e mercati rionali. Mentre bar, ristoranti, e attività similari potranno svolgere attività di vendita soltanto per l’asporto mantenendo un protocollo di sicurezza valido anche per il delivery.

