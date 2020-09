Covid19, boom di contagi in Sicilia: +90 positivi in 24h

Numeri in crescita in Sicilia: i tamponi positivi al Covid19 aumentano di giorno in giorno. In 24 ore, secondo quanto segnalato dal bollettino diffuso dal ministero della Salute, si registrano 90 casi in più.

Aumentano anche i ricoveri in ospedale che passano a 155 mentre ieri erano 141. Leggero calo circa i pazienti in terapia intensiva che scendono da 17 persone a 16, mentre sono 1817 le persone in isolamento domiciliare. Giornata nera per i decessi: 3 morti in più per un totale di 295 vittime. I positivi complessivi sull’Isola sono 1988.

Casi per provincia

Ecco i numeri provincia per provincia:

Catania 35 nuovi casi;

Palermo 33;

Messina 4;

Enna 7;

Ragusa 1;

Trapani 4;

Agrigento 5;

Caltanissetta 1;

Siracusa 0.

E.G.