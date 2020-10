Covid19, avvocato positivo al Tribunale di Catania

Send an email

Un caso di positività al Covid19 al Tribunale di Catania. Ad ufficializzare la posizione dell’avvocato risultato positivo è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania attraverso un post su Facebook.

«Una Collega penalista ci ha comunicato di avere appreso, nel pomeriggio di ieri, di essere positiva al Covid19.

Tempestivamente informate le Autorità competenti per l’applicazione dei protocolli di sicurezza. La Collega ha precisato di essersi sempre attenuta alle regole del distanziamento sociale, di avere indossato la mascherina in ognuno dei luoghi frequentati. Ed, in genere, ogni qual volta ha fatto ingresso nelle sedi giudiziarie».

«Auguriamo alla Collega -conclude il post- di rimettersi presto e raccomandiamo a tutti la massima cautela nei contatti, il corretto utilizzo della mascherina, la frequente igienizzazione delle mani e l’osservanza del distanziamento sociale».

E.G.