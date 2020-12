Covid, vigilia di Natale: 853 nuovi casi nell’Isola, 269 a Catania

Coronavirus, Natale: altri 853 casi di positività al virus rilevati in Sicilia, nell’arco di 24 ore, su 8.135 tamponi. Ventisei, invece, i decessi che aumentano di ben 13 persone in più, rispetto a ieri. I positivi attuali nell’Isola sono 33.380 di cui 32.199 in isolamento domiciliare, 1.008 ospedalizzati e 173 in gravi condizioni, nei reparti di Terapia Intensiva che hanno visto un aumento di 16 ingressi, nell’ultima giornata.

Catania 269 nuovi casi

I contagi per provincia: Catania 269, Palermo 228, Siracusa 87, Messina 77, Trapani 66, Ragusa 37, Agrigento 33, Enna 29, Caltanissetta 27.

G.G.