Covid, UE dice no ai “divieti generalizzati di viaggio”

Bruxelles, 19 gennaio (Adnkronos) L’Unione Europea si oppone alle “chiusure dei confini” così come ai “divieti generalizzati di viaggio” nonchè alla “sospensione dei voli, del trasporto via terra e via mare” che “non sono giustificati”.

Restrizioni “Proporzionate e non discriminatorie”

La commissione Europea, nella comunicazione approvata oggi sul contenimento pandemico di Covid-19 pone il veto alle restrizione di viaggi. “Proporzionate e non discriminatorie”, evidenziano dalla commissione. Per “proporzionate”, inoltre, si intendono restrizioni quali i tamponi sui viaggiatori che devono essere mantenute per chi proviene da “aree con un’incidenza più elevata delle nuove varianti” del Coronavirus Sars-CoV-2.

