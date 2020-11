Covid Sicilia: record di morti, 1.768 nuovi casi. Catania +502 contagi

Send an email

Covid, Sicilia: i dati emessi dal bollettino del Ministero della Salute segnalano un record di morti, ben 49 decessi, in 24 ore. 1.768, invece, i nuovi casi di positività al Coronavirus, su 11.500 tamponi processati. La percentuale tra casi e tamponi, quindi, si attesta al 15,37%. Tuttavia, si registra un leggero calo dei pazienti ospedalizzati. 1.798, infatti, le persone ricoverate, 26 in meno rispetto a ieri. Tre, invece, gli ingressi in terapia intensiva. I guariti sono 1.531.

Catania +502 nuovi casi La distribuzione dei casi per ogni provincia: Palermo 516 nuovi positivi, Catania con 502, Ragusa 180, Messina 126, Trapani 116, Enna 109, Siracusa 82, Caltanissetta 80, Agrigento 57.

G.G.