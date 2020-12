Covid, Sicilia: Catania la provincia con più casi, +403 nuovi contagi in meno di 24h

Covid, Sicilia: Catania al primo posto come provincia con più casi; in 24 ore, sono +403 i nuovi contagi da Coronavirus. L’Isola subisce un nuovo aumento di casi: sono 1.087 i nuovi positivi su 9.086 tamponi processati. Degli attuali positivi 1.225 i ricoverati con sintomi nei reparti Covid, mentre, 185 sono i pazienti in gravi condizioni, quindi, in terapia intensiva, con nuovi 14 ingressi rispetto a ieri.

Rimane alta la tensione nella provincia etnea, dove aumentano focolai e, di conseguenza, i contagi. Nelle ultime 24 ore sono +403. Segue Palermo con 222, Trapani 125, Messina 110, Agrigento 82, Ragusa 55, Enna 40, Siracusa 29, Caltanissetta 21.

Crediti foto: NewSicilia

G.G.