Covid, Sicilia: 334 nuovi positivi ben +93 nella provincia etnea

I casi di Coronavirus in Sicilia emessi dal Ministero della Salute sono circa 334, nelle ultime 24 ore, a fronte di 8.340 tamponi eseguiti. Salgono, quindi, a 4.877 gli attuali positivi, mentre, raggiungono quota 470 gli ospedalizzati, l’incremento è di + 24 rispetto a ieri. Dei 470, circa 44 sono in terapia intensiva, +2 rispetto alla giornata precedente, invece, 4.407 i pazienti in regime isolamento domiciliare. Purtroppo, anche in questo martedì 12 ottobre si registrano decessi. 2 nuove vittime: un 91enne, a Catania, e un 77enne a Palermo. I guariti sono 137.

Palermo 139 nuovi casi, Catania 93

La distribuzione provinciale dei nuovi casi: 139 a Palermo, 93 a Catania, 34 a Messina, 22 a Trapani, 20 a Siracusa, 10 a Ragusa, 9 a Caltanissetta e 7 ad Agrigento.

G.G.