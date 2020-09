Covid, Sicilia: 179 nuovi casi, 15 contagi nella provincia etnea

Galoppa il Coronavirus in Sicilia, sono 179 i nuovi casi registrati nell’ultima giornata. Di questi, circa 21 sono nella comunità “Biagio Conte” mentre 37 sono migranti ospiti nei diversi hotspot dell’Isola. Nellaprovincia etnea i casi sono gli stessi di ieri: 15. Ma oggi si registrano anche molti guariti, +64 rispetto a ieri, arrivando a circa 3.295 guariti. Tuttavia i dati non sono rassicuranti. Ancora 179 le persone ospedalizzate e 15 in terapia intensiva. Si conta, purtroppo, anche un nuovo decesso. In isolamento domiciliare ci sono 1.963 persone, in larga parte asintomatici su 2.157 positivi.

