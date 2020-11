Covid, Sicilia: 1.698 nuovi casi e 668 guariti, a Catania risalgono i contagi

Send an email

I dati emessi dal Bollettino del Ministero della Salute indicano la curva di contagio da Coronavirus ancora alta, in Sicilia. 1.698 nuovi casi di positività registrati nell’Isola, su oltre 10 mila tamponi effettuati.

39 i decessi e 668 i guariti. Purtroppo, anche oggi, si segnalano 3 nuovi ingressi in terapia intensiva per un totale di 227 posti letto occupati su 669 disponibili.

Catania: +456 positivi in 24 ore

Questi i dati per ogni provincia della Regione: Palermo 543, Catania 456, Ragusa 214, Messina 184, Trapani 46, Siracusa 48, Agrigento 81, Caltanissetta 67, Enna 59.

G.G.