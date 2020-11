Covid: si spegne l’avvocato Ferlito il plasma non lo ha salvato

Si spegne di Coronavirus l’avvocato Fabio Ferlito, di 54 anni, un grave lutto per tutta la provincia.

Il noto avvocato catanese, qualche giorno fa, aveva ricevuto l’ok dai laboratori di Pavia, per la trasfusione di plasma compatibile per combattere l’aggressione del virus. Molti, inoltre, i colleghi di Ferlito che avevano rivolto diversi appelli per donatori di sangue. Il ciclo di trasfusioni era iniziato lo scorso 14 novembre ma, purtroppo, non basta a salvarlo. “Con infinita tristezza, comunichiamo che l’Avv. Fabio Ferlito è deceduto, sconfitto dal virus che l’aveva colpito. Un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno dimostrato solidarietà a Fabio nei giorni scorsi. L’Ordine Forense di Catania si stringe al dolore dei familiari e di tutti i Colleghi che gli sono stati vicini” si legge nel post pubblicato nella pagina Facebook del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania.

G.G.