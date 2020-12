Covid, nella provincia sotto il Vulcano quasi 300 nuovi contagi in 24 ore

Covid, il bollettino del 22 dicembre: nuovi 894 casi di positività al virus in Sicilia a fronte di 8.689 tamponi processati. La percentuale tra tamponi e positivi, quindi, è del 10,2%. Diminuiscono i pazienti che necessitano di cure medice, ben 32 in meno rispetto a ieri, così come sul fronte della Terapia Intensiva con 5 ricoveri in meno, rispetto all giornata passata. I decessi, in 24h, sono stati 22 mentre i guariti 1.283.

Catania +285 nuovi casi di Covid

Catania conta, nell’arco di un giorno, altri 285 nuovi positivi. Segue Messina con 199, Palermo con 150, Siracusa 72, Caltanissetta 48, Trapani 42,Enna 41, Agrigento 36 e Ragusa 21.

G.G.