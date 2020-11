Covid: muore il secondo avvocato catanese e il Presidente del tribunale ancora non chiude

In meno di una settimana muore il secondo avvocato del foro di Catania. Dopo Fabio Ferlito lo segue Gaetano Bandieramonte, anche per lui gli ultimi giorni sono stati una corsa contro il tempo per salvarlo alla ricerca di plasma. La moglie il 19 novembre rivolgeva un appello accorato “Cari amici, per chiunque di voi abbia contratto in questi mesi il Covid-19 e sia totalmente guarito: abbiamo bisogno di donazioni di plasma”.

Inutili tutti gli sforzi, anche Bandieramonte lascia. Altri avvocati in queste ore lottano per la vita in terapia intensiva e la rabbia dei colleghi monta sempre di più. La rabbia e la paura.

Il tribunale catanese è un focolaio di Covid19?

Il Presidente del Tribunale Francesco Saverio Maria Mannino non ha ancora risposto alle richieste del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania di rinviare d’ufficio le udienze e sanificare tutte le strutture. C’è qualcosa che non va al “palazzaccio” di piazza Giovanni Verga e nei plessi ad esso collegato. Ma sembra inutile le richieste, gli appelli che da più parti giungono affinché si faccia qualcosa. Si va avanti per astensioni ma limitate nel tempo, così ad esempio, la Camera Penale ha indetto l’astensione dalle udienze a partire dal prossimo 27 novembre. Gli avvocati continuano ad ammalarsi e ora stanno anche morendo. Troppi due casi in meno in una settimana.



Leggi anche: