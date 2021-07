Covid, la mappa europea: in giallo anche la Sicilia

Lazio, Veneto, Sicilia e Sardegna in giallo, come buona parte della Francia e del Belgio.

L’Ecdc ha pubblicato mappe aggiornate sull‘incidenza del contagio da Covid, con i numeri di casi per abitante, che aumentano in tutta Europa: nelle zone “gialle” troviamo anche la Sicilia che da qualche giorno si distingue tristemente per il numero sempre più alto di nuovi positivi. Soltanto ieri, infatti, il bollettino del Ministero della Salute ha rilevato 550 casi in più e ben 9 vittime, con un boom di contagi a Ragusa (175 in 24h).

Quelli più alti, in rosso scuro sulla mappa, sono invece in diverse regioni dell’Olanda e della Spagna, a Cipro e in alcune isole greche. La Regione di Bruxelles è in rosso, come la Corsica, il Lussemburgo e l’Irlanda

E.G.