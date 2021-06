Covid, in Sicilia completata vaccinazione al 21,8%

Migliora di giorno in giorno la situazione Covid sull’Isola. Secondo il report della fondazione Gimbe, n Sicilia nella settimana 2-8 giugno si evidenzia una performance in miglioramento sui casi attualmente positivi al covid per 100.000 abitanti (sono 158, il 24,5% in meno) e risultano in diminuzione i nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid.

La media giornaliera di persone testate per 100.000 abitanti (12 maggio-8 giugno) è pari a 164 (Media Italia 150); la percentuale di popolazione con ciclo completo di vaccinazione è pari al 21,8% a cui aggiungere un ulteriore 19% solo con prima dose; la percentuale di over80 con ciclo completo è pari al 69,2% a cui aggiungere un ulteriore 9,8% solo con prima dose; la percentuale di popolazione 70-79 anni con ciclo completo è pari al 42,3% a cui aggiungere un ulteriore 30,1% solo con prima dose; la percentuale di popolazione 60-69 anni con ciclo completo è pari al 32% a cui aggiungere un ulteriore 31,4% solo con prima dose in Sicilia.

E.G.