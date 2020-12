Send an email

Covid in Sicilia: 1483 nuovi casi, stabili i reparti di Terapia Intensiva

Rimangono stabili i reparti di Terapia Intensiva in Sicilia, con 220 presenze registrate. Nella giornata di oggi, mercoledì 2 novembre, invece, il dato confortante viene dai guariti; ben 2455 guariti in 24 ore. Sono, invece, 1483 i nuovi casi di positività al virus, su 11.536 tamponi effettuati, 27 i decessi. A livello ospedaliero, gli ingressi diminuiscono, infatti, ad oggi sono 1714 gli ospedalizzati, 23 in meno rispetto a ieri.

Catania 621 nuovi casi

Rimane la provincia sotto il Vulcano la più colpita: a Catania 621 casi. Segue Palermo con 390, Messina 242, Trapani 70, Siracusa 60, Caltanissetta 52, Ragusa 42, Enna 6 e Agrigento 0.

G.G.