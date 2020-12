Covid in Sicilia: 1.059 nuovi positivi, +424 a Catania

Covid in Sicilia, i dati di oggi: 1.059 nuovi casi di positività al virus su 9.526 tamponi effettuati. I decessi, invece, sono 32, mentre, i guariti, nell’ultima giornata, sono 2.705. Degli attuali positivi nell’Isola, 1.539 sono gli ospedalizzati, (33 in meno rispetto a ieri), mentre, 1.342 i pazienti in regime ordinario (-32). Nelle terapie intensive, invece, le presenze sono 197.

Catania +424 nuovi positivi

La distribuzione dei nuovi contagi per province: Catania 424, Palermo 209, Messina 143, Ragusa 62, Trapani 99, Siracusa 35, Agrigento 52, Caltanissetta 25, Enna 35.

G.G.