Covid in leggero calo: 568 nuovi casi nell’Isola, +120 a Catania

Covid, Sicilia: in leggero aumento il numero dei nuovi casi. Sono 568 i nuovi positivi, registrati nelle ultime 24 ore; 11 i decessi. Nonostante il numero di tamponi effettuati sia stato circa lo stesso di ieri (5.000) i contagiati giornalieri sono 100 in meno, rispetto a ieri (695). Tre casi, in più, di terapia intensiva, i guariti, invece, sono 167.

La suddivisione dei nuovi contagiati per provincia

La suddivisione dei nuovi contagiati per ogni provincia: 220 a Palermo, 120 a Catania, 89 a Messina, 65 a Siracusa, 35 ad Agrigento, 24 a Enna, 9 a Caltanissetta, 3 a Trapani, 2 a Ragusa.

G.G.