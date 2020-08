Covid, impennata di contagi 50 positivi in Sicilia

+17 positivi da ieri a oggi, per un totale di 50 nuovi casi di Covid-19, nelle ultime ore in Sicilia. Nessuno di questi è un migrante. I dati emessi dal bollettino del Ministero della Salute, sottolineano 62 ricoveri in ospedale, quindi, +3, rispetto a ieri, sempre 10 in terapia intensiva e 947 in isolamento domiciliare. Statica, invece, la soglia di decessi: 286. C’è da sottolineare però quello che è il nuovo record di tamponi effettuati nell’Isola: 4072.

Le provincie siciliane

Nella provincia etnea si registrano altri 16 positivi, mentre 17 nuovi positivi si contano a Palermo 7 di questi, inoltre, provengono da paesi esteri. 7, invece, a Messina; fra questi 5 sono tornati dalla Sardegna. Ragusa conta 3 nuovi casi, fra questi 2 di ritorno da Malta. Siracusa 7.

La situazione in Italia non è delle migliori. Oggi, infatti, si registrano 1.411 nuovi casi contro i 1.367 di ieri. Record di tamponi: 94.024 (ieri 93.529). Ancora, purtroppo, la regione in testa è la Lombardia con 286 nuovi casi, seguita da Toscana (171), Lazio (152) e Veneto (132). Da segnalare l’aumento nelle Marche, da 9 a 61 nuovi positivi in un giorno, mentre la Sardegna rimane pressochè stabile a 57 (ieri 53).

G.G.