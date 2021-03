Covid, il bollettino giornaliero: +560 casi in 24h e 14 morti

Sono 560 i nuovi contagi da Covid sull’Isola: è quanto riportato nel bollettino giornaliero del Ministero della Salute di oggi, giovedì 4 marzo.

Cala il numero dei ricoverati in regime ordinario che scendono a quota 676 (-20) mentre i pazienti in terapia intensiva sono 118 (ieri erano 117).

Oggi decedute in Sicilia 14 persone per un totale di 4.201 morti per Covid. Il tasso di positività scende al 2,08%: attualmente positivi 24.545 siciliani.

I dati provincia per provincia

Boom di contagi per Palermo seguita da Catania e Messina.

Palermo: 257 nuovi casi;

Catania: 97;

Messina: 51;

Siracusa: 47;

Trapani: 17;

Ragusa: 24;

Caltanissetta: 38;

Agrigento: 22;

Enna: 7;

