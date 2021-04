Covid, il bollettino di oggi: +940 casi in Sicilia e 33 morti

Si registra oggi, martedì 27 aprile, un lieve calo dei contagi in Sicilia. Sull’Isola, il bollettino giornaliero del Ministero della Salute segnala 940 nuovi positivi e 33 morti.

Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 913. In tutto nell’isola sono 26.085 i positivi (-6 rispetto a ieri). Di questi 1.254 sono ricoverati in regime ordinario, mentre 168 in terapia intensiva. I siciliani positivi ma in isolamento domiciliare sono 24.663.

I dati provincia per provincia

Ancora Palermo è la città con più casi.

Palermo 349 nuovi positivi;

Catania 204;

Agrigento 84;

Messina 71;

Siracusa 71;

Trapani 55;

Caltanissetta 52;

Ragusa 44;

Enna 10.