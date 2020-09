Covid, il bollettino di oggi: +54 in Sicilia, solo +4 a Catania

I casi di Covid sono in leggera diminuzione nell’Isola. Anche se ieri c’è stato un incremento di +83 positivi registrati, il bollettino del Ministero della Salute registra oggi +54 nuovi contagiati. Purtroppo, però, si segnala un decesso. È quello di una donna di 79 anni di Modica, ricoverata presso l’ospedale San Marco di Catania e deceduta nella giornata di ieri. Degli attuali 1.125 positivi, 81 risultano ricoverati in ospedale, mentre, 12 in terapia intensiva e, infine, 1.169 in isolamento domiciliare. I guariti, invece, salgono a 2.947.

+4 casi a Catania

Il computo dei nuovi casi di Covid-19 nelle provincie: 19 Palermo e Trapani, 5 a Ragusa, 4 a Catania, 3 a Agrigento, 2 a Messina e Caltanissetta. In salita, invece, il numero dei pazienti in terapia intensiva in Italia. +11 nell’arco di 24 ore.

G.G.