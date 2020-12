Covid il bollettino del 21 dicembre: Catania sul podio per contagi

Covid i dati in Sicilia: sono 669 i nuovi casi di positività al virus nelle ultime 24 ore su circa 6.216 mila tamponi processati. Così è riportato dal bollettino del 21 dicembre del ministero della Salute. I decessi, invece, sono stati 26 in un solo giorno, per un totale di vittime di Coronavirus, dall’inizio dell’emergenza pandemica di 2.181. Cresce di poco il numero degli ospedalizzati, +13 rispetto a ieri, e delle terapie intensive +3.

Catania +279 nuovi contagi

Catania è la provincia più colpita dall’emergenza epidemiologica. Sono 279 i nuovi contagi. Segue Palermo con 212 Messina con 33, Ragusa con 40, Trapani con 2, Siracusa con 39, Agrigento è a 0, Caltanissetta con 52 e Enna con 12.

G.G.