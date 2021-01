Covid, i dati settimanali in Sicilia: in calo i positivi ma non i ricoveri

In Sicilia la curva di contagio si abbassa, così è evidenziato dal report dei dati Covid, emessi dall’ufficio statistica del Comune di Palermo. I contagi nell’Isola sono in netta diminuzione rispetto alle settimane precedenti ma le terapie intensive non ne sono sgravate. Il fronte dei ricoverati gravi nei reparti siciliani non accenna a diminuire, mentre, in leggero calo gli ospedalizzati con sintomi e anche i deceduti.

Settimana passata 28,8% in meno di nuovi positivi

La settimana che si è conclusa ha visto il 28,8% in meno di nuovi positivi rispetto alla settimana precedente, quando si era raggiunto il picco numerico per contagi. I tamponi positivi, invece, sono pari al 23,1% delle persone testate, in sensibile diminuzione rispetto al 29,9% della settimana precedente.

Il dato sulle terapie intensive

Nelle terapie intensive si contano 227 presente; nella settimana appena conclusa si sono registrati 121 nuovi ingressi in terapia intensiva (in aumento dell’8% rispetto ai ai 112 della settimana precedente). I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,5% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%).

Il dato sui guariti

Il fronte guariti cresce sensibilmente: + 7557 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti, pertanto, è del 60,8% (era il 59,1% domenica scorsa).

Il dato dei decessi

Il numero dei decessi, invece, è a quota 3226. I numeri sono aumentati di 237 unità rispetto alla settimana precedente. Il tasso di morte in rapporto alla letalità del virus è del 2,5%.

