Covid, i dati pre-festivi: 878 nuovi positivi in Sicilia, 22 decessi

Covid, i dati pre-festivi: 878 nuovi casi in Sicilia, nelle ultime 24 ore, su 7.237 tamponi processati. I decessi si abbassano, nella giornata di oggi, si registrano 22 morti. In leggera flessione anche il numero dei ricoveri nei Reparti di Terapia Intensiva siciliani, si contano infatti 174 presenze, 8 in meno rispetto a ieri, mentre, le persone ricoverate sono 1.245.

Catania la provincia con il più alto numero di contagi

La provincia etnea sul podio per contagi, seguita da Messina 190, Palermo 180, Ragusa 61, Siracusa 55, Trapani 50, Enna 34, Caltanissetta 16 e Agrigento 15.

G.G.