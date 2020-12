Covid, i dati in Sicilia: 999 nuovi positivi. Alto il numero di contagi a Catania

Covid, Sicilia: sono 999 i nuovi casi di positività al virus, nelle ultime 24 ore, su 9.534 tamponi processati, così è quanto comunicato nel bollettino del Ministero della Salute. I decessi, in questo venerdì 11 dicembre, sono 28, per un totale di 1.923 vittime della pandemia, fino ad oggi. I guariti, invece, sono 1.530. I 999 nuovi casi di positività al virus portano, quindi, gli attuali positivi alla cifra di 36.410, con un decremento di 559 casi rispetto a ieri. Di questi: 1.477 sono i ricoverati (62 in meno rispetto a ieri) mentre 1.280 i pazienti in regime ordinario (-62) e 197, con ben 0 nuovi ingressi, in terapia intensiva.

Catania +450 nuovi casi

La distribuzione dei nuovi contagi per province vede Catania con 450 casi, Palermo con 274, Messina con 118, Ragusa con 18, Trapani con 25, Siracusa con 53, Agrigento con 18, Caltanissetta con 21e Enna con 22.

G.G.