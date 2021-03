Covid, i dati in Sicilia: +765 nuovi contagi in 24h e 22 morti

Non accenna a diminuire il contagio sull’Isola: sono 765 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo il bollettino di oggi 24 marzo, pubblicato sul sito del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 22 morti, che portano il totale delle vittime a 4.493 dall’inizio della pandemia di Covid-19.

I ricoverati in ospedale sono 812 (-2) mentre i pazienti in terapia intensiva sono 119 (ieri erano 121). Attualmente in Sicilia i positivi sono 16.387 contro i 16.489 di ieri: un dato positivo, da attribuire alle tante guarigioni nelle ultime 24h: ben 845 siciliani risultano negativizzati.

I casi provincia per provincia

Palermo si conferma ancora provincia con più casi:

Palermo: +259;

Catania: +116;

Agrigento: +107;

Messina: +78;

Caltanissetta: +71;

Siracusa: +65

Enna: +29;

Trapani: +26;

Ragusa: +14;

