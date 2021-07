Covid Hotel pieni di turisti in Sicilia

«Voglio dirlo con un pizzico di orgoglio – ha aggiunto – perché non in tutte le parti del mondo viene data accoglienza ai turisti come accade in Sicilia dove tutti coloro che come ieri accaduto ad alcuni francesi che a Catania sono risultati positivi, anche se asintomatici».

Un messaggio di accoglienza

«Sono isolati a carico della Regione in un Covid Hotel – ha concluso – perché il messaggio di accoglienza in piena estate a chi ci raggiunge per ragioni di turismo deve fare il paio con una attività assistenziale che sia adeguata».

E.G.