Covid, Green Pass obbligatorio per ristoranti e palestre dal 6 agosto

Il modello francese sbarca ufficialmente anche in Italia: a partire dal prossimo 6 agosto, sarà obbligatorio esibire il Green pass per l’accedere a piscine, ristoranti, spettacoli e palestre e non solo.

Questa la tanto attesa decisione annunciata ieri dal governo, che per decreto stabilisce come – per poter usufruire di alcune attività e servizi – sarà necessario possedere le “certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)” oppure l'”effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)“.

Dove è obbligatorio il Green Pass