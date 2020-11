Covid, gli esperti: “La Sicilia sta superando il picco di contagi”

Send an email

“La Sicilia sta superando il picco di contagi da Coronavirus”. Arriva la conferma dal modello statistico del gruppo Covistat19, del Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche dell’università di Palermo, come riportato da Giusi Spica sul quotidiano nazionale “La Repubblica”.

Lunedì 23 novembre, gli esperti sostenevano che il “picco dei contagi” sarebbe arrivato tra due giorni, per poi “assistere ad un miglioramento, nelle settimane successive”. Di fatto, nella giornata di ieri, su 9.963 tamponi effettuati sono emersi 1.306 nuovi casi, con percentuale tra casi e test che scende al 13,1%. Analogamente anche le terapie intensive hanno subìto una flessione nel numero degli ingressi. La curva epidemiologica, infine, appare in discesa in molte altre regioni italiane.