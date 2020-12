Covid, frena la curva dei contagi: +827 positivi in 24 ore

Un piccolo risultato, ma che acquista grande significato in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo: calano i contagi sull’Isola. In 24 ore registrati 872 nuovi positivi a fronte dei 9353 tamponi effettuati e dei 1065 casi di ieri.

Il bollettino del Ministero della Salute registra 28 decessi per un totale di 2087. Arrivano a quota 34.688 i nuovi positivi: di questi 1131 sono ricoverati in regime ordinario (-57) e 179 in terapia intensiva (-4).

1332 i pazienti guariti in totale

I dati provincia per provincia

I nuovi contagi sono così distribuiti: