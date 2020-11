Covid, ecco il bollettino di oggi: +1487 contagi in Sicilia e 131 positivi a Catania

Se nei giorni scorsi la situazione Covid si era stabilizzata, oggi si registra un’impennata di casa. Il bollettino del Ministero della Salute segnala, infatti, 1487 nuovi positivi in 24 ore.

Maglia nera in fatto di decessi: sono 27, per un totale di 762 dall’inizio della pandemia. Dei 23.564 positivi attuali, si registra un aumento di 35 ospedalizzati per un totale di 1376 in regime ordinario. Salgono anche i pazienti in terapia intensiva: +7 totalizzando 202 in terapia intensiva. Una notizia positiva riguarda il numero dei guariti che sono 728.

I dati provincia per provincia

I positivi per provincia:

Palermo 531;

Catania 131;

Ragusa 281;

Messina 138;

Trapani 225;

Siracusa 76;

Agrigento 15;

Caltanissetta 60;

Enna 30

E.G.