Covid, Catania 85 nuovi casi, 362 nuovi positivi in tutta la Regione

La parabola Covid, nella Regione, registra ben 362 nuovi casi, a fronte di 3252 tamponi, effettuati nelle ultime 24 ore. 593, invece, gli ospedalizzati, con un incremento dei ricoveri di +30 rispetto a ieri. Sono 72 i pazienti in terapia intensiva, +2 rispetto a ieri; mentre, 521 i ricoveri in regime ordinario, 28 in più di ieri. Nella giornata di oggi, si contano ben 3 decessi e 130 guarigioni. La provincia più bersagliata dall’emergenza epidemiologia rimane Palermo con 170 nuovi casi, mentre Catania ne conta +85 rispetto a ieri.

G.G.